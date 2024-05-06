İsmail Kartal istifa etti mi, kovuldu mu?

Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirten Kartal, "Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal istifa etti mi?

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ Mİ?

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"SORUMLULUK BANA AİT"

"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık.

"HALA YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız."