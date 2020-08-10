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Menderes'te, ağaçlandırma sahasındaki yangın kontrol altına alındıİzmir'in Menderes ilçesindeki Görece Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 17
10.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:10

Menderes'te, ağaçlandırma sahasındaki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesindeki Görece Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Davut CAN/İZMİR,

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Otobüs kazasında ölen kadın toprağa verildi

İSTANBUL'da otobüs kazasında hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu(59), Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. 

Dün, Karabük'ten İstanbul'a giden otobüsün, Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarptı. Kazada, 5 kişi hayatını kaybederken, 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Mualla Sütçüoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Safranbolu Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Sütçüoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Mualla Sütçüoğlu kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile mezarlığında toprağa verildi.  

Kaynak: DHA

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