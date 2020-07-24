Boşnaklar, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından memnun Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi cemaati, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını belirtti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi cemaati, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugün cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılmasını büyük bir mutlulukla karşıladığını belirtti.

Osmanlı mirası caminin müezzini Vehbija Secerovic, Bosna Hersek'ten İstanbul'a gidecek turistlerin mutlaka Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunarak, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini iletti.

Cuma namazı çıkışı açıklamada bulunan İbrahim Sabaredzovic ise Ayasofya'nın gerçek kimliğine geri döndüğünü belirterek, "Gerisi teferruattır. Ayasofya-i Kebir Camii, bugünden itibaren kıyamet gününe kadar Allah'a ibadet için kapılarını açık tutacak." dedi.

Caminin mutlaka gidip görülmesi gereken bir yer olduğuna işaret eden Sabaredzovic, namaz vakitleri dışında da caminin ziyarete açık olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dzevad Musakadic de Ayasofya-i Kebir Camii'ne ilişkin kararı desteklediğini ifade ederken, Ersin Sabaredzovic de Ayasofya-i Kebir Camii'nin dünyanın en güzel camilerinden birisi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA