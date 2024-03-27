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Bosna Hersek'te Maden İşçileri Maaşlarını Alamayınca Eylem Yaptı

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Bosna Hersek'te maden işçileri, Zenica kentindeki kömür madeninde çalışan işçilerin maaşlarının ödenmemesi nedeniyle başkent Saraybosna'da eylem düzenledi.

Ülkenin farklı kentlerinden yüzlerce maden işçisi, Zenica'daki kömür madeninde çalışan işçilerin ocak ve şubat maaşları ile katkı paylarını alamamaları nedeniyle Saraybosna'daki Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binası önünde toplandı.

Tuzla kentindeki Kreka Madeni Sendikalar Derneği Başkanı Zuhdija Tokic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zenica'daki maden işçilerinin maaşlarının ve katkı paylarının ödenmemesi durumunda, ailelerinin de katılacağı daha büyük bir eylem yapacaklarını belirtti.

Zenica'daki kömür madeninde çalışan Senid Dizdarevic de "Durum iyi değil, maaşsız ve katkı paysız çalışıyoruz. İnsanlar zor durumda, kredilerimiz ve faturalarımız var." dedi.

Kakanj kentindeki kömür madeninde çalışan Ermin Smaka da Zenica'da çalışan maden işçilerini desteklemek için eyleme katıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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