Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından kabul edildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından kabul edildi. Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüşmesinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçti. Becirovic ve Güler, beraberindeki heyetlerle toplantı odasına geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Milli Savunma Bakanı Güler'in yanında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından kabul edildi.
Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüşmesinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçti.
Bakan Güler'i burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Becirovic karşıladı.
Becirovic ve Güler, beraberindeki heyetlerle toplantı odasına geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Milli Savunma Bakanı Güler'in yanında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu.