Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Bosna Hersek Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi. Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Savunma Bakanlığında Helez tarafından askeri törenle karşılandı. Güler ve Helez, görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.
Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Savunma Bakanlığında Helez tarafından askeri törenle karşılandı.
Bakan Güler, tören kıtasını selamladı.
Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı törenin ardından Güler ve Helez, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Öte yandan Bakan Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ziyaretinden önce de Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.