Almanya Dışişleri Bakanı Bosna Hersek'in AB'ye tam üyeliğini istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne (AB) bir bütün olarak girmesini istediklerini söyledi.

Baerbock, Bosna Hersek ziyareti kapsamında, başkent Saraybosna'da mevkidaşı Elmedin Konakovic ile görüştü.

Bakanlar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Annalena Baerbock, "Avrupa'nın kalbi 90'lı yıllarda Avrupa Saraybosna'sında attığı gibi bugün Kiev'de atıyor." dedi.

Almanya'nın Bosna Hersek'in en büyük dış ticaret ortağı olduğunu ifade eden Baerbock, "Bu toplantı tesadüfi değil, belirleyici bir zamanda, Bosna Hersek'in AB yolunda gerçekleşti. Ülke önemli bir yol ayrımında. Tarihte her zaman fırsatların değerlendirilmesi gereken anlar vardır. AB'ye adım atmak için hep birlikte her şeyi yapmak istiyoruz. AB Komisyonunun katılım müzakerelerinin başlatılması yolunda ilerlemeyi değerlendirecek raporunu bekliyoruz." diye konuştu.

Baerbock, "Bosna Hersek'in AB'ye bir bütün olarak girmesini istiyoruz." ifadesini kullanarak, insanlar için en büyük şiddetin ülke sınırlarının şiddet kullanılması yoluyla değiştirilmesi olduğunu vurguladı.

"Batı Balkanlar'ı AB'ye alırsak bunun AB'yi güçlendireceğine inanıyoruz"

Bir ülkenin ancak tamamının AB üyesi olabileceğini belirten Baerbock, "Bunun için tek ülkeden gelen tüm güçlere ihtiyaç var, dolayısıyla bu yola taş koymak isteyen ayrılıkçı fantezilerin isimlerini açıkça koyacağımızı vurgulamamız gerekiyor." görüşünü aktardı.

Baerbock Bosna Hersek'teki farklılıkların AB'nin zenginliği olabileceğine değinerek, tüm Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olmasını istediklerini dile getirdi.

AB'nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunun altını çizen Baerbock, "Batı Balkanlar'ı AB'ye alırsak bunun AB'yi güçlendireceğine inanıyoruz. Böylelikle Avrupa'da artık gri alanlar kalmayacak. Bu, Avrupa'nın gücü olan çeşitliliğimizde bir arada durduğumuzu gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Batı Balkanlar'da duyduğuma göre Rusya hibrit savaş yürütüyor"

Baerbock, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya'da yayımlanmasına değinerek, Alman yetkililerin kapsamlı bir soruşturma başlattığını anımsattı.

Rusya'nın roketler, insansız hava araçları ve sivil halka yönelik en korkunç saldırılarıyla Ukrayna'da savaş yürüttüğünü ifade eden Baerbock, "Batı Balkanlar'da duyduğuma göre Rusya hibrit savaş yürütüyor. Bu, kurban ve saldırgan rollerini değiştiren bir anlatılar savaşıdır. Bu durum, tahıl ihracatını engelledi, Türkiye ile yapılan anlaşmanın (Karadeniz Tahıl Koridoru) askıya alınmasına yol açtı ve hibrit savaş, diğer Avrupa ülkelerinin de istikrarsızlaşmasına yol açtı." diye konuştu.

Konakovic de Baerbock'un ziyaretinin Bosna Hersekliler için önemli bir mesaj içerdiğini belirterek, Almanya'nın ülkesinin en önemli ekonomik ortağı olduğunu söyledi.

Almanya'nın Bosna Hersek'e AB üyeliği yolunda verdiği desteği önemsediklerini kaydeden Konakovic, ülkesinin bu yoldaki yükümlülüklerini yerine getireceğini umduğunu ifade etti.

Konakovic, bir gazetecinin "Rusya'nın Bosna Hersek'teki etkilerine" yönelik sorusuna, ülkesinin Rusya'dan gaz dışında bir şey almadığını dile getirdi.