Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kristo ile Orban başkent Saraybosna'da görüştü.

İki ülke arasındaki "iyi ilişkilerin" ele alındığı görüşmede Kristo, Macaristan'a ülkesinin Avrupa Birliği (AB) sürecine verdiği destek için teşekkür etti.

İkili görüşmede Kristo, ülkesinin AB yolundaki reformlara odaklanmasının önemine değinerek, Avrupa değerlerine olan bağlılıklarını vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinildi.