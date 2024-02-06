Bosna Hersek'te Kahramanmaraş depremi anma töreni düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi"??????? olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için, afetin birinci yılında anma töreni düzenlendi.

Saraybosna'daki Safet Zajko Parkı'nda yapılan anma törenine, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, Türk kurumlarının Bosna Hersek'teki temsilcileri, depremlerden sonra Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarında bulunan Bosna Hersekli ekipler ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi katıldı.

Program, depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve dua ile başladı.

Büyükelçi Girgin, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin Türkiye'nin yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olduğunu ifade etti.

Girgin, "O zor günümüzde, diğer dost ülkelerle Bosna Hersek, elindeki tüm imkanlarla yardımımıza geldi. Bosna Hersek'in kurumlarının ve vatandaşlarının yardımı beklentilerin çok üzerinde oldu." dedi.

Bosna Hersek'ten 231 kişiden oluşan ekibin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirten Girgin, "26 vatandaşımızın canının kurtarılmasına vesile oldunuz. Orada, peş peşe gelen artçı depremlere rağmen fedakarca, zor koşullarda görev yaptınız. Burada sizlere ve endişeyle sizleri bekleyen ailelerinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Girgin, Bosna Hersek'in bu süreçte büyük bir insanlık, dostluk ve komşuluk vazifesi gördüğünü kaydederek, depremlerin yaşandığı bölgelerde başlatılan inşa ve ihya çalışmalarının hala devam ettiğini söyledi.

"İnsanların hayatını kurtarmak için mümkün olan her şey yapıldı"

Novi Grad Belediye Başkanı Efendic, depremler sonrası, Bosna Hersek vatandaşlarının ve kurumlarının Türkiye'ye yardıma koşma arzusunun büyük olduğunu dile getirerek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İHH ve AFAD işbirliğinde önceki yıllarda düzenlenen arama kurtarma eğitimlerine katılan Novi Grad Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin, ülkeden bölgeye gidenler arasında yer aldığını ifade etti.

Efendic, "İnsanların hayatını kurtarmak için mümkün olan her şey yapıldı ve ekiplerimiz ihtiyaç olduğu sürece oradaydı." dedi.

Türkiye'nin deprem sonrası inşa ve ihya çalışmalarına büyük bir yatırım yaptığının altını çizen Efendic, 1 yıl gibi kısa sürede çok sayıda konutu inşa etmenin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

"Sahada gücümüze güç kattınız, enkaz altındaki vatandaşlarımıza umut oldunuz"

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık da depremin üzerinden bir yıl geçtiğine işaret ederek, Bosna Hersek'in bu süreçte Türkiye ile dayanışma gösterdiğini söyledi.

Işık, Bosna Hersekli arama kurtarma ekiplerinin, afet sonrası çalışmalarına işaret ederek, "Sizlerden gelen mesajları bugün gibi hatırlıyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına, istenildiğinde anında hazır olduğunuzu bildiren mesajlar, bizleri kötü günümüzde yalnız bırakmadığınızı gösterdiğiniz en büyük kanıtlardan biriydi." diye konuştu.

Bosna Hersekli ekiplerin Türkiye'deki çalışmaları sırasında canlarını tehlikeye atarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Işık, "Sahada gücümüzü güç kattınız, enkaz altındaki vatandaşlarımıza umut oldunuz." dedi.

Program kapsamında ayrıca, deprem tatbikatı düzenlenerek ekiplerin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarında şahit olduğu anlardan biri canlandırıldı.