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Saraybosna'da Mevlana Şeb-i Arus Programı Gerçekleştirildi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi. Programda tasavvuf kültürünün Bosna Hersek'teki geçmişi ve Bosna Hersek'teki tasavvuf geleneği hakkında konuşmalar yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750'nci yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi.

YEE'nin başkentteki binasında gerçekleştirilen programda konuşan Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cazim Hadzimejlic, tasavvuf kültürünün Bosna Hersek'te çok eski bir geçmişi olduğunu, bu manevi havanın her zaman muhafaza edildiğini söyledi.

Osmanlı Devleti'nin bölgeye girmeden önce irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Sarı Saltuk gibi dervişlerin bulunduğunu dile getiren Hadzimejlic, "Saltukname'de geçiyor, Bosna'daki krallarla, prenslerle görüştüğü bahsediliyor. Fatih Sultan Mehmet, Bosna'ya geldiği zaman İslam resmi olarak burada vardı. Burada dergahlar vardı, mevlevihane bulunuyordu. Saraybosna, o zamanlar neredeyse bir dergah etrafından kurulmuş bir şehirdi." diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'e geldiği zaman Jajce şehrinde 20 bin kadar kişinin İslam'ı kabul ettiğini aktaran Prof. Dr. Hadzimejlic, bunun daha önce bölgeye gelen dervişler sayesinde olduğunu ifade etti.

Bosna Hersek'teki tasavvuf geleneğinden dünya çapında isimler yetiştiğini belirten Cazim Hadzimejlic, "Abdullah Bosnevi bunlardan biridir. Evliya Çelebi, Bosna'yı gezerken sadece o dönemde Saraybosna'da 47 dergah olduğunu, diğer şehirlerde de dergahlar bulunduğunu söyler." dedi.

Travnik şehrinde türbedarlık yapan Esad Bazdalic ise Bosna Hersek'teki tekkeler hakkında bilgi verdi.

Program kapsamında Mesudiye korosu tarafından Türkçe ve Boşnakça ilahiler seslendirildi ve ayrıca Mecmua Seçme İlahiler kitabı da tanıtıldı.

Etkinliğe, YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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