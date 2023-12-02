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Eskişehirli Tekvandocular Balkan Şampiyonasında 7 Madalya Kazandı

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Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde gerçekleşen 23'üncü Balkan Teakwondo Şampiyonası ve G1 Balkan Kupası'nda ter döken Eskişehirli milli tekvandocular, 7 tane madalya kazandı. İrem İşel altın madalya kazanırken, İrem Ecrin Işık, Berra Eriş, Nehir Kartal, Sude Naz Gündeş ve Zeynep Çiçek gümüş ve bronz madalyalar elde etti.

Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde gerçekleşen 23'üncü Balkan Teakwondo Şampiyonası ve G1 Balkan Kupası'nda ter döken Eskişehirli milli tekvandocular, 7 tane madalya kazandı.

24 Kasım ile 27 Kasım tarihleri arasında Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde gerçekleştirilen müsabakalara, milli takım adına mücadele eden Eskişehirli sporcular damga vurdu. Ringe çıkarak rakiplerini alt eden Eskişehirli milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Yıldızlar kategorisinde yarışan İrem İşel, hem Balkan Şampiyonası hem de Balkan Kupası'nda altın madalya kazandı. Balkan Şampiyonası'nda Gençler Kategorisi'nde 49 kiloda İrem Ecrin Işık ve 46 kiloda Berra Eriş gümüş madalya kazanırken, 52 kiloda mücadele veren Nehir Kartal ve 44 kiloda ter döken Sude Naz Gündeş bronz madalya sahibi oldu. Ayrıca, milli takım adına 42 kilogramda mücadele eden Zeynep Çiçek bronz madalya kazandı.

Bosna Hersek'te elde ettikleri başarıların ardından Eskişehir'e dönen milli sporcular, Eskişehir Tren Garı'nda Mehteran Takımı eşliğinde coşkuyla karşılandı. Milli takım antrenörü Hatice Kübra Yangın, Eskişehirli milli sporcuların kazandığı bu önemli başarılarıyla ilgili, "Harika maçlar sergileyen Eskişehir'in evlatlarını can-ı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizin ve Eskişehir'in sesini duyurmaya, bayrağımızı her yerde dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeynep Çiçek Saraybosna 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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