Üye Girişi
Haberler

Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto

Güncelleme:

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, Filistin bayraklarıyla toplanarak İsrail terörizmini durdurma çağrısı yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bosna Hersekliler, başkent Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplandı.

Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametine doğru yürüyen göstericiler, "soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

"İsrail terörizmi durdurulsun" şeklinde slogan da atan göstericiler, İsrail'e destek veren ABD'ye de tepki gösterdi.

Organizatörlerden Safija Tadefi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'deki insanların karşı karşıya olduğu zorlu insani koşullara dikkati çekmek için toplandıklarını, acil ateşkes çağrısında bulunduklarını söyledi.

Gazze'de hayatını kaybeden insanları da andıklarını aktaran Tadefi, şunları ifade etti:

"Filistin'e yapılan baskıya karşı sesimizi yükseltiyoruz. Filistin halkının yanındayız, Gazze halkına karşı devam eden soykırımı, eğitim, sağlık kurumlarının vurulmasını, sağlık çalışanlarının öldürülmesini kınadığımızı göstermek için buradayız. Bosna Hersek halkı, Filistin halkının yanındadır."

Kaynak: AA / Güncel

Saraybosna Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Phoenix Suns Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Charlotte Hornets Brooklyn Nets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 9 Mart Üç Kız Kardeş 78. bölüm CANLI İZLE! Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim 120. bölüm full HD canlı yayın izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! DEM Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 130. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? DEM Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir? DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir? DEM Parti Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Burhaniye adayı Asuman Bal kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title