Saraybosna'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Bosna Hersekliler, başkent Saraybosna'da bulunan Başçarşı'daki sebil çeşmesi önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplandı.

Başçarşı'dan başlayarak Ferhadiye Caddesi istikametine doğru yürüyen göstericiler, "soykırımı durdurun" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

"İsrail terörizmi durdurulsun" şeklinde slogan da atan göstericiler, İsrail'e destek veren ABD'ye de tepki gösterdi.

Organizatörlerden Safija Tadefi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'deki insanların karşı karşıya olduğu zorlu insani koşullara dikkati çekmek için toplandıklarını, acil ateşkes çağrısında bulunduklarını söyledi.

Gazze'de hayatını kaybeden insanları da andıklarını aktaran Tadefi, şunları ifade etti:

"Filistin'e yapılan baskıya karşı sesimizi yükseltiyoruz. Filistin halkının yanındayız, Gazze halkına karşı devam eden soykırımı, eğitim, sağlık kurumlarının vurulmasını, sağlık çalışanlarının öldürülmesini kınadığımızı göstermek için buradayız. Bosna Hersek halkı, Filistin halkının yanındadır."