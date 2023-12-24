Bosna Hersek'te Türkçe Öğrenen Öğrenciler Dostluklar Ediniyor

Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Novi Travnik şehrine bağlı Opara kasabasının tek okulunda öğrenciler, yabancı dil olarak tercih ettikleri Türkçeyi öğreniyor.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) "Tercihim Türkçe" Projesi kapsamında kasabada ilköğretim düzeyinde 9 yıllık eğitim veren Edhem Mulabdic İlköğretim Okulu'nda Türkçeyi severek öğrenen 250 öğrenci, kardeş okul projeleriyle gittikleri Türkiye'de dostluklar ediniyor.

Okulda öğrencilerin Türkiye sevgisini gösteren Türkiye-Bosna Hersek kardeşliği köşesi de hazırlandı. Ayrıca bir sınıf, "Türkçe sınıfı" olarak donatıldı.

Edhem Mulabdic İlköğretim Okulu Müdürü Nedzada Tolja, AA muhabirine, 2010 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkısıyla okullarında iyileştirme ve düzenleme yapıldığını söyledi.

Tolja, ilköğretimin 9 yıl sürdüğünü, öğrencilerin ikinci yabancı dil seçme haklarının bulunduğunu belirterek, "Öğrenciler, Türkçe, Arapça, Almanca dilleri arasından birini seçmek zorundalar. Öğrencilerimiz, Türkiye'yi sevdikleri için Türkçeyi seçtiler. Okulumuzda 10 yıldır Türkçe öğretiliyor." dedi.

Türkçe öğrenmenin öğrencilerine farklı avantajlar sağladığına dikkati çeken Nedzada Tolja, şunları ifade etti:

"Öğrencilerimiz, kardeş okul projeleriyle Türkiye'ye gidiyor ve orada dostluklar ediniyor, kültürlerini öğreniyorlar. YEE'den gelen kırtasiye malzemesi desteği, altyapımıza verdikleri destekler, öğrencilerimizin iyi eğitim almalarını sağlıyor. Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından okulumuzda yaptırılan bilgisayar sınıfı var, bu da öğrencilerimizin bilgisayar becerilerini geliştiriyor. Öğrencilerimiz, okullarını bitirdikten sonra Türkçe öğrendikleri için Türkiye'ye eğitim almaya gidebiliyorlar. Şu ana kadar 3 öğrencimiz eğitim almak için Türkiye'ye gitti ve bununla övünüyorum. Orada aldıkları eğitimi burada kullanıyorlar, burada çalışıyorlar."

Yabancı dillerin öğrencilere çeşitli faydalar sağladığını anlatan Tolja, Türkçe öğrenen öğrencilerin Bosna Hersek'te de iş bulabildiğini dile getirdi.

Tolja, ailelerin çocuklarına Türkçe öğretilmesinden memnun olduğunu kaydederek, "Öğrencilerimiz, Türkiye'ye gittiler ve orada gördükleri sevgi, hoşgörü ve misafirperverliği hiçbir yerde göremediler. Orada gösterilen sevgi çok büyüktü. Kardeş okul projesiyle Türkiye'ye giden öğrencilerimizin çoğu ilk defa köylerinin dışına çıkmıştı, bu yüzden onlar için çok önemliydi. Hala o zaman kurdukları dostlukları devam ettiriyorlar." diye konuştu.

"Türkçe sevgimi herkesle paylaşmak istiyorum"

9. sınıf öğrencisi Nudzejma Seper, 4 yıldır ders aldığı Türkçeyi çok sevdiğini söyledi.

Seper, Türkçe kitap okumayı ve yeni kelimeler öğrenmekten memnun olduğunu ifade ederek, "Türkçe, kulağa en hoş gelen dillerden biridir. Türkçe sevgimi herkesle paylaşmak istiyorum." dedi.

Aynı sınıfta eğitim gören Hana Turic de Türkçe yarışmalarına katıldığını ve daha önce kendi kantonunda dördüncü olduğunu belirtti.

Türkçenin dünyada en çok konuşulan dillerden olduğunu dile getiren Turic, "Türkçe, dünyanın en eski ve en kolay öğrenilebilir dillerinden biridir. Türkçenin zenginliği, önemi ve güzelliğini biliyorum. Dünyada konuşulan diller arasında Türkçe kadar zengin pek az dil vardır. Okulumuzda Türkçe öğrenebilmek beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Amina Mujkic de Türkçeyi dünyanın en ahenkli dillerinden biri gördüğünü, asırlarca üç kıtada konuşulduğunu, yazıldığını ve okutulduğunu ve bu nedenle en sevdiği derslerden olduğunu belirtti.

Bosna Hersek'te 7 bine yakın öğrenci Türkçeyi yabancı dil olarak seçti

Saraybosna YEE tarafından 2011 yılından bu yana sürdürülen "Tercihim Türkçe" Projesi kapsamında Türkçe dersi, Bosna Hersek devlet okullarında seçmeli ikinci ve üçüncü yabancı dil olarak okutuluyor.

YEE personelinin saha çalışmalarıyla 2023 eğitim-öğretim yılında 7 bine yakın öğrenci, Türkçeyi ikinci ya da üçüncü yabancı dil olarak öğreniyor.

Proje kapsamında Türkçe dersi verilen okullarda Bosna Hersek'teki devlet üniversitelerinin Türkoloji bölümlerinden mezun Türkçe öğretmenleri görev yapıyor ve istihdama da katkı sağlanıyor.

YEE, Türkçenin daha fazla tercih edilebilmesi ve öğrenci sayısını artırmak amacıyla eğitim-öğretim yılı içinde 50'yi aşkın faaliyet gerçekleştirerek Türkçe öğrenen öğrencilerin sosyal gelişimlerinin tamamlanmasına da yardımcı oluyor.