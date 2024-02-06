Bosna Hersek'teki depremde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Boşnakların yaşamı belgeselde anlatıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi"??????? olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Boşnakların yaşadıklarını anlatan belgesel gösterildi.

Novi Grad Belediyesi tarafından "Nisi Sam" (Yalnız Değilsin) ismiyle hazırlanan belgeselin gösterimi belediyenin sinema salonunda yapıldı.

Belgeselde Novi Grad Belediyesi arama kurtarma ve sivil savunma hizmetleri ekiplerinin yaptıkları çalışmalar anlatıldı.

Deprem bölgesindeki çalışmalara katılan Boşnaklar, yaşadıklarını, bölgede neler yaptıklarını anlattıkları belgeselde ayrıca kendi çektikleri görüntülere de yer verdi.

Programa katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi üyesi Ali Uygur, burada yaptığı konuşmada, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında Bosna Hersek'ten gelen ekiplerin de özveriyle çalıştığını belirten Uygur, 2017 yılında bu ekiplere eğitim verdiklerini de aktardı.

Ali Uygur, kentsel arama kurtarma eğitimi verdikleri ekiplerin, deprem bölgesinde güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Programda ayrıca arama kurtarma çalışmalarına katılan ekip üyelerine saat hediye edildi.

Bosna Hersekli yerel yetkililerin de katıldığı belgesel gösteriminde İHH üyeleriyle, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık de hazır bulundu.