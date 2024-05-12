Bosna Hersek Saraybosna Maratonu Sporseverleri Buluşturdu

Bosna Hersek'in en büyük spor organizasyonlardan biri olan Saraybosna Maratonu, 44 ülkeden 2 bine yakın sporseveri buluşturdu.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Vijenica Kütüphanesi önünde buluşan katılımcılar, maraton, yarı maraton ve çocuk koşusu gibi kategorilerde yarıştı.

Maraton kategorisini erkeklerde 2 saat 33 dakika 51 saniyelik derecesiyle Emir Hastor kazanırken, Jonas Müller ikinci, Mladen Stevanovic ise üçüncü oldu.

Kadınlar da ise 3 saat 51 saniyelik derecesiyle Marija Vrajic birinciliği, Ines Jozi ikinciliği, Amela Trozic ise üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon komitesinden alınan bilgiye göre, maratona 44 ülkeden 1999 yarışmacı kayıt yaptırdı.

Şehrin tarihi bölgelerinden de geçen sporculara, kente turist olarak gelenler de ilgi gösterdi.