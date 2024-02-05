Markale pazarında katliamın 30. yılında anma töreni düzenlendi

Bosna Hersek'teki savaşta, Sırp Cumhuriyeti ordusunun başkent Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında, hayatını kaybeden 68 sivil için katliamın 30. yılında anma töreni düzenlendi.

Sırp askerlerinin 5 Şubat 1994'teki saldırısının 30. yılı dolayısıyla Markale pazar yerinde düzenlenen törene, yaşamını yitirenlerin yakınları ve saldırıdan kurtulanlar katıldı.

Törende, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsic ile Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic de hazır bulundu.

Becirovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, öldürülen masum insanlara saygılarını sunmak için toplandıklarını belirterek, Bosna Hersek'in savaş yıllarında acımasız bir saldırıyla ve benzeri görülmemiş bir teröre maruz kaldığını söyledi.

Savaş suçlularının ceza aldığını ve sorumsuzca hareket eden politikacıların söylemleriyle bu kararların bozulamayacağını vurgulayan Becirovic, şunları kaydetti:

"Savaş suçlularının mirasçıları olduğunu söyleyen bazı sorumsuz politikacılar var, bunlar kabul edilemez şeyler. Avrupa Birliği'nin (AB) bu tür skandal açıklamaları mümkün olan en güçlü şekilde kınamasını bekliyorum, bunlara sıfır tolerans göstermeliyiz."

Jandranka Minic, bebeğine süt almak için pazar yerindeydi

Katliamda öldürülen Jadranka Minic'in arkadaşı Vijera Tadic, yaşananların unutulmaması için geldiklerini söyledi.

Arkadaşının bebeğine süt almak için pazarda bulunduğunu anlatan Tadic, "Dün gibi, günlerden cumartesiydi, arkadaşım acı çekti, televizyonda ismini gördüm ve bu benim için bir şoktu." dedi.

Patlamada pazarda bulunan Rafet Skenderovic, arkadaşlarıyla kahve içmeye geldiklerini ve iki arkadaşını bu patlamada kaybettiğini söyleyerek, kendisinin de o gün yaralılara yardım ettiğini aktardı.

Anma törenine katılan Bahra Hodzic, savaş sırasında 14 yaşındaki oğlunu ve kocasını kaybettiğini, kendisinin de iki kez yaralandığını dile getirdi. Hodzic, öldürülen insanları anmak için törene geldiğini belirterek, aile üyelerini kaybetmenin zor olduğunu ifade etti.

Tören, katliamda hayatını kaybedenler için pazar yerindeki anıta çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

Pazar yerinde yapılan iki katliam

Markale pazar yerinde 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 144 kişinin yaralandığı ilk katliam, 5 Şubat 1994'te yaşanmıştı.

Sırp askerlerinin 28 Ağustos 1995'te aynı yerde yaptığı ikinci katliamda ise 43 sivil hayatını kaybetmiş, 75 sivil yaralanmıştı.

Bosna Hersek'teki savaşta 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da 1601'i çocuk, 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.