Türk Milli Sporcuları Bosna Hersek'te 12 Madalya Kazandı

Bosna Hersek'te düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda milli sporcular, 12 madalya kazandı.

Başkent Saraybosna'da düzenlenen organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalya kazanan Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu.

Kupada Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan da 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 48 kiloda Zilan Ertem, 70 kiloda Sümeyye Kaya, 60 kiloda Yunus Emre Esenboğa, 66 kiloda Hilmi Mucik altın, 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Gülzade Korkmaz, artı 100 kiloda Recep Ergin gümüş, 48 kiloda Elif Kırt, 78 kiloda Gülsüm Ağaç, artı 78 kiloda Yağmur Yılmaz, 60 kiloda Tuncay Türkman ile Berkay Aydın bronz madalya kazandı.