Bosna Hersek'in ünlü yazarı Abdulah Sidran toprağa verildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 23 Mart'ta vefat eden yazar, şair ve akademisyen Abdulah Sidran'ın cenazesi toprağa verildi.

Sidran için ilk olarak Saraybosna Ulusal Tiyatro binasında tören düzenlendi. Törene katılan şair, yazar, akademisyenler vefat eden Sidran'ı anlattı.

Bosna Hersek edebiyatının önemli isimlerinden olan ve yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle üç gün önce vefat eden Sidran için Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde ikindi vakti sonrası cenaze namazı kılındı.

Yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı namazın ardından Sidran'ın cenazesi Ferhadiye Camisi haziresine defnedildi.

Saraybosna'da 1944 yılında dünyaya gelen Sidran, Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden mezun oldu. Gençlik yıllarında gazetecilik ve editörlük yapan Sidran, Bosna Hersek Radyo Televizyonunda 1992'ye kadar oyun yazarı olarak çalıştı ve ülkesinin 1992-1995'teki bağımsızlık mücadelesine kalemiyle önemli katkılarda bulundu.

"Babam İş Gezisinde", "Dolly Bell'i Anımsıyor musun?" ve "Kusursuz Çember" filmlerinin senaristi olan Sidran, "Avdo" takma adıyla da edebi eserlere imza attı.

Kendisini "Saraybosna Şairi" olarak tanımlayan, Bosna Hersek Bilim ve Sanat Akademisi üyesi Sidran, "Babam İş Gezisinde" filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Bosna'daki savaş sırasında yayımlanan "Saraybosna Tabutu" isimli şiir kitabı da Fransız Pen Merkezi'nden "Özgürlük Ödülü" aldı.