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Saraybosna'da Türk Temsil Heyeti tarafından iftar organizasyonu düzenlendi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, iftar organizasyonu düzenlendi.

Tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nin karşısında bulunan meydanda düzenlenen iftar programına, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Oğuzhan Pehlivan, Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic ve yerel yetkililerin yanı sıra 300'den fazla kişi katıldı.

Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek ve Türkiye'nin tarihten gelen derin hisle birbirine bağlı dostluğu vesilesiyle iftar organizasyonunu yaptıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1993'ten bu yana Bosna Hersek'te görev yaptığını ifade eden Albay Pehlivan, şöyle konuştu:

"Türk Temsil Heyeti Başkanlığı olarak, iki ülkenin kardeşliğini daha da kuvvetlendirecek sosyal destek projeleri ve organizasyonlarla asil Bosna halkının yanında olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini benimseyen bizler, burada da Bosna Hersek'in huzur ve güvenliği için çalışıyoruz."

Pehlivan, iftara katılanlara Boşnakça teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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