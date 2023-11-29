Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösteri sunduğu programlar, zeytin fidanlarının dikildiği etkinlikler ve konuşmalarla Filistin'e destek mesajları verildi.

Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir lisede düzenlenen programda, 150 öğrenci "Sesimizi duyan var mı?/Bizi gören var mı?" adlı gösteriyi sundu.

İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek isteyen öğretmen ve öğrenciler, bu kapsamda film hazırladı ve sergi düzenledi.

Kermesin de yapıldığı programa Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoora da katıldı.

Lise Müdürü Seid Alibegovic, öğrencilerin yürekten katkı sağladıklarını belirterek, dünyaya "Savaşı durdurun" mesajı verdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Adina Ramovic de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında masum çocukların öldürüldüğünü ifade ederek, barış mesajı gönderdiklerini aktardı.

Bir diğer öğrenci Fatih Efe Memisevic ise İsrail'in saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki saldırıların son bulmasını ve oradaki insanların kurtulmasını istediklerini dile getirdi.

Karadağ

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da da Karadağ-Filistin Dostluk Derneği tarafından zeytin fidanları dikildi. Etkinlik organizatörleri, başkentteki bir parka dikilen zeytin fidanlarının barışı simgelediğini söyledi.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Podgoritsa'nın en büyük köprüsü "Milenyum" da Filistin bayrağı renklerine bürünürken, vatandaşlar gökyüzüne dilek balonları uçurdu.

Başkentte toplanan yüzlerce kişi, büyük Filistin bayrağı açarak, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulundu.

Hırvatistan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise "Unutulan dayanışma" konulu program düzenlendi.

Programda konuşan Hırvatistan'da yaşayan İngiliz akademisyen Paul Stubbs, eski Yugoslavya'nın Filistin ile ilişkilerine değinerek, "1953'te Yugoslavya, daha sonra da Bağlantısızlar Hareketi birçok sebepten ötürü Filistin'e destek vermiştir. 1991'den itibaren Hırvatistan bölgeye tutumunu değiştirmiş ve Filistinlileri anlamaktan vazgeçmiştir, desteğini ABD ve İsrail'e kaydırmıştır." dedi.

Ürdünlü Mohamed Al Younis de Filistin'de 75 yıldır yaşananların insanlık trajedisi olduğunu belirterek, "Bugün Gazze'de yaşananlar trajediden de ötedir. Filistin halkının varlığını inkar etmek, onların vatanlarını görmezden gelmek uluslararası toplumun büyük bir yanılgısıdır." diye konuştu.