Saraybosna'da Yoğun Hava Kirliliği Görüş Mesafesini Azaltıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kış mevsiminin gelmesiyle etkisini gösteren yoğun hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 262 olarak ölçüldüğü Saraybosna, 'dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler' arasında ilk sırada yer aldı. Balkanlar'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen şehri Saraybosna'da kış aylarında alışıldık hale gelen hava kirliliği, kentteki çok eski model otomobil, kamyonet ve ticari araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakıtlardan kaynaklanıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kış mevsiminin gelmesiyle etkisini gösteren yoğun hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 262 olarak ölçüldüğü Saraybosna, "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler" arasında ilk sırada yer aldı.

Başkente 10 dakikalık sürüş mesafesinde bulunan Trebevic Dağı'ndan bakıldığında görünmeyen şehirdeki hava kirliliği günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Balkanlar'ın tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen şehri Saraybosna'da kış aylarında alışıldık hale gelen hava kirliliği, kentteki çok eski model otomobil, kamyonet ve ticari araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakıtlardan kaynaklanıyor.

Ülkede bulunan Zenica, Kakanj ve Tuzla gibi sanayisi gelişmiş şehirlerde de hava kirliliği sorunu yaşanıyor.

Öte yandan, hava kirliliğinde Saraybosna'yı, Hindistan'ın Kalküta, Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Bangladeş'in başkenti Dakka ve Pakistan'ın Lahor şehirleri takip ediyor.