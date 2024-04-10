- Bosna-Hersek'te Müslümanlar bayram namazını kıldı

SARAYBOSNA - Balkan ülkesi Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar bayram namazını kıldı.

Bosna-Hersek'te Müslümanlar, bayramı namazı için camilere akın etti. Başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'nde bir araya gelen Müslümanlar bayram namazını eda ederken namazı Bosna-Hersek İslam Birliği Reisü'l-uleması Husein Kavazovic kıldırdı. Namazın ardından Kur'an tilaveti ve vaaz dinlendi. İçeride yer bulamayan birçok Müslüman, bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Bosna Hersek'te Ramazan Bayramı'nın ikinci günü "Şehitler Günü" olarak idrak edilecek ve ülke genelindeki şehitliklerde anma programları tertiplenecek.