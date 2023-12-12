Saraybosna'da Türkçe Kurslarına Katılan Öğrenciler Arasında Bilgi Yarışması Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada öğrenciler farklı seviyelerdeki soruları yanıtladı ve kazanan grup ödüllendirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) sertifikalı Türkçe kurslarına katılan öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi.

Saraybosna YEE'de düzenlenen bilgi yarışmasına Türkçe kurslarının farklı seviyelerine devam eden 14 öğrenci katıldı.

Türkçe olarak hazırlanan soruları A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyesindeki öğrenciler yanıtladı.

Bilgi yarışmasına "Mimar Sinan'ın ustalık eseri nedir?", "Bursa'nın en meşhur yemeği nedir?", "İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?", "Edin Visca hangi takımda oynamaktadır?", "Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir?", "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım' şiiri kime aittir?" gibi sorular soruldu.

Öğrenciler arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan bilgi yarışmasını "Oyun bozanlar" isimli grup kazandı.

Birinci ve ikinci olan öğrencilere ödül verilirken, yarışmaya katılan diğer öğrencilere de YEE tarafından hazırlanan hediyeler verildi.

Programa, YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ve YEE Saraybosna Türkçe Koordinatörü Ersin Akbulut ile çok sayıda öğrenci katıldı.