Saraybosna'da Kardeşlik İftarı Düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla "kardeşlik iftarı" düzenlendi.

Başkentteki tarihi Başçarşı'da bulunan Çarşı Camisi önüne kurulan masalarda, yerel halkın yanı sıra kente turist olarak gelenler iftar yaptı.

İftar programına, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, Bağcılar Belediyesi başkan danışmanları Mustafa Araç ve Muharrem Erdoğan ve yerel yetkililer katıldı.

Mustafa Araç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayında Bosna Hersek'te bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) yardımlarını gördüklerini aktaran Araç, "Bağcılar halkımızın şu anda gönlü bizimle birlikte burada Saraybosna'da atıyor. Burada bizim 1000 kişilik bir iftar niyetimiz vardı ama sayı gördüğüm kadarıyla bunun biraz üzerinde." dedi.

İftar programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.