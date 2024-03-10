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Bosna Hersek'te Müslümanlar Ramazan ayını coşkuyla karşıladı

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Müslümanlar, Ramazan ayının gelişiyle birlikte camilere akın etti. Osmanlı döneminden kalma ramazan geleneği devam ettirilirken, Saraybosna'da teravih namazı için cami ve mescitler doldu. Ramazan ayı boyunca şehirde birçok etkinlik düzenlenecek.

Bosna Hersek'te Müslümanlar, Ramazan ayının gelişiyle ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Osmanlı dönemindeki birçok ramazan geleneğinin yaşatılmaya devam edildiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Müslümanlar Ramazan ayının gelişiyle yarın tutulacak ilk oruç öncesinde teravih namazı için cami ve mescitleri doldurdu.

Ramazan ayı coşkuyla karşılandı

Saraybosna, Ramazan ayını gün batımıyla birlikte Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nin üzerindeki Sarı Tabya'dan yapılan top atışıyla karşıladı. Şehre hakim konumda bulunan Sarı Tabya'da toplanan yüzlerce çocuk, top atışıyla birlikte rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Teravih vaktinin gelmesiyle birçok vatandaş, Ramazan ayının ilk teravihi için tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii'ni tercih etti.

Ramazan ayı vesilesiyle tarihi Başçarşı süslenirken, Saraybosna'da İslam Birliği Meclisi ve Saraybosna Kantonu Turizm Birliği, Ramazan ayı boyunca hem şehir sakinleri hem de turistlere hitap edecek birçok etkinlik hazırladı. Bölge ülkelerinden Müslümanların da Ramazan ayının ruhunu hissetmek için tercih ettikleri bir adres olarak öne çıkan Saraybosna'da teravih ve iftar programlarının yanı sıra mukabeleler, konferanslar, zikir programları, sergiler ve konserler yapılacak. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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