Üye Girişi
Haberler

Bosna Hersek'teki Müslüman Boşnaklar Ramazan Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:

Müslüman Boşnaklar, geleneksel cami temizliğiyle ramazan ayının gelişi için hazırlık yapıyor. Başkent Saraybosna'daki Osmanlı eserlerinden Hasan Çobanzade Camii'nin temizliği gençler tarafından gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'teki Müslüman Boşnaklar, geleneksel cami temizliğiyle ramazan hazırlıklarına başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Müslüman Boşnaklar, geleneksel hale gelen cami temizliği geleneğiyle ramazan ayının gelişi için hazırlık yaptı.

Boşnak gençler, 11 ayın sultanı ramazana hazırlık kapsamında, başkent Saraybosna'daki Osmanlı eserlerinden Hasan Çobanzade Camii'ni temizledi.

Gençler, halıları süpürüp, camlarını sildikleri caminin avlusunu da temizlemeyi ihmal etmedi.

Kaynak: AA / Güncel

Saraybosna Osmanlı Cami Kültür Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yan Oda CANLI İZLE! Yan Oda Star TV 1. Bölüm canlı izleme linki! Phoenix Suns Boston Celtics NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Charlotte Hornets Brooklyn Nets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! LA Clippers Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 9 Mart Üç Kız Kardeş 78. bölüm CANLI İZLE! Kardeşlerim CANLI izle! ATV Kardeşlerim 120. bölüm full HD canlı yayın izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! DEM Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gürsu adayı Rabia Toktaş kimdir? Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 130. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? DEM Parti Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Gemlik adayı Hadice Ateş kimdir? DEM Parti Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Gömeç adayı Abdurrahim Yıldırım kimdir? DEM Parti Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Balıkesir Edremit adayı Harika Şişmanlar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title