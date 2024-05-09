Bosna Hersek'te Türkçe başarısı ödüllendirildi

Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Saraybosna kantonunda "Tercihim Türkçe" programı kapsamında okullarında başarılı olan öğrenciler genel sınavda dereceye girmek için yarıştı.

YEE'nin başlattığı projede başkent Saraybosna'daki 14 okulda Türkçe dersi alan ve başarılı olan 7, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencileri yazma, okuma, dinleme ve konuşma üzerine Edhem Mulabdic Okulunda sınava girdi.

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı ve Saraybosna Eğitim Enstitüsü işbirliğinde yapılan sınava giren 44 öğrenciden dereceye girenlere 14 Mayıs'ta Zenica şehrinde düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde tablet, akıllı saat ve mansiyon ödülü verilecek.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarında Türkçe dersinde başarılı olan öğrencileri belirlediklerini ve genel bir sınava aldıklarını söyledi.

Dereceye giren öğrencilerin Bosna Hersek'teki eğitim kanunları çerçevesinde liseye geçişlerde ek puan da alacağını ifade eden Yaman, "Öğrenciler bu sayede daha iyi bir liseye gitme hakkı elde ediyorlar. Kazanan öğrencilere ödüller de veriyoruz. 11'incisini düzenleyeceğimiz Çocuk Şenliği'nde öğrencilere 6 bin kişinin önünde ödüllerini vereceğiz." diye konuştu.