Saraybosna'da Işık Festivali Ziyaretçileri Büyüledi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Işık Festivali, görsel şöleniyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Festival, şehrin kültür ve eğlence potansiyelini tanıtmayı hedefliyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Saraybosna'daki Bosna Hersek Ulusal Müzesi'nin bahçesinde açılışı yapılan Işık Festivali, oluşturduğu görsel şölenle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Şehri kış mevsiminde kültür ve eğlence bakımından tanıtmayı amaçlayan festivalde, ülkenin doğal ve tarihsel güzellikleri de sergileniyor.

Festival, 1 Mart 2024'e kadar devam edecek.