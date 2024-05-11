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Saraybosna'da Türkiye Günleri etkinliği düzenlendi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkiye Günleri etkinliğinde Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi, Türk kültürü tanıtıldı. Binlerce Bosna Hersekli etkinliğe katıldı ve çocuklar için oyun alanları kuruldu. Etkinlikte çeşitli aktiviteler, konserler ve uçurtma uçurma şenliği de düzenlenecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkiye Günleri" etkinliğinde Türk yemekleri, tatlıları ikram edildi ve Türk kültürü tanıtıldı.

Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesinin parkında düzenlenen etkinliğe binlerce Bosna Hersekli katıldı.

YEE tarafından kurulan stantlarda, etkinliği ziyaret edenlere Türk yemekleri ve tatlıları ikram edildi. Etkinlik alanına gelen çocuklar için de oyun alanları kuruldu.

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki "Çocuk Şenliği" kapsamında organize ettikleri Türkiye Günleri'nin iki gün süreceğini söyledi.

Geçen yıl ilkini düzenledikleri Türkiye Günleri'ne ilginin yoğun olduğunu dile getiren Yaman, "Kahramanmaraş'tan dondurmamız, Gaziantep'ten baklavamız var. Yüz boyama, ebru, hat sanatı gibi etkinlikler yapıyoruz. Akıl oyunları aktivitelerimiz olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından gelen heyetimiz çocuklarla sokak oyunları oynayacak. Selçuklu Belediyesinden gelen heyetimiz çocuklara farklı aktiviteler yaparken, halk oyunları ekipleri de kültürümüzden güzel eserleri sergileyecekler." diye konuştu.

Yaman, Türkçe ve Boşnakça Nasrettin Hoca hikayelerinin anlatılacağını, Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov ve Boşnak sanatçı Zeyd Soto'nun da akşam konser vereceğini belirtti.

Etkinlikte çocuklar için uçurtma uçurma şenliği de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

Saraybosna Türkiye Çocuk Kültür Sanat Güncel Haberler

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