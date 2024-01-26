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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye İsveç'in üyeliğini hızlı bir şekilde imzalaması için teşekkür etti

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini hızlı bir şekilde imzalaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Stoltenberg ayrıca Karadağ'ın NATO faaliyetlerine değinerek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişelerini dile getirdi. NATO Genel Sekreteri, Bosna Hersek'in güvenlik durumunu ele almak üzere 31 NATO büyükelçisinin Saraybosna'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu hafta TBMM'nin İsveç'in üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyor ve kararı hızlı bir şekilde imzalaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Belçika temasları çerçevesinde Brüksel'deki NATO Karargahı'nı ziyaret ederek, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Spajic ve Stoltenberg, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Karadağ'ın son derece önemli bir müttefik olduğunu ifade ederek, Karadağ'ın NATO faaliyetlerine değindi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Stoltenberg, "Putin, Ukrayna'da kazanırsa gücü yeniden kullanması riski doğacaktır" dedi.

Temmuzda Washington'da gerçekleştirilmesi planlanan bir sonraki zirvenin hazırlıklarının da ele alındığını sözlerine ekleyen Stoltenberg, çalışmaların NATO'nun kararlılığını ve savunmasını arttırmaya yönelik olduğunu dile getirdi. TBMM Genel Kurulu'ndan geçen İsveç'in NATO üyeliği protokolünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasına da değinen Stoltenberg, "Bu hafta TBMM'nin İsveç'in üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyor ve kararı hızlı bir şekilde imzalaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Macaristan Başbakanı ve hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğini parlamento açılır açılmaz onaylama kararını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

31 NATO büyükelçisi Saraybosna'yı ziyaret edecek

Basın toplantısında Karadağ'ın NATO'ya katkılarından ve Batı Balkanlar'daki stratejik öneminden bahseden Stoltenberg, görüşmede Bosna Hersek'teki güvenlik durumunu da ele aldıklarını açıkladı. Stoltenberg, "Kuzey Atlantik Konseyi, 31 NATO büyükelçisinin tamamı önümüzdeki hafta Saraybosna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğin ortaya konulmasıdır. Tüm siyasi liderlerin ülkenin birliğini korumak için çalışması gerekiyor. Bu, ülke ve bölgenin istikrarı için kilit öneme sahip" diye konuştu.

Karadağ Başbakanı Spajic de Balkanlar'ın NATO'nun stratejik önem ve öncelik verdiği bölgeler arasında yer aldığı konusunda hemfikir olduklarını ve Karadağ'ın NATO'nun güvenilir bir ortağı olmayı sürdürdüğünü söyledi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg Karadağ İsveç Güvenlik Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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