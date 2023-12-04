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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Yol Çalışmalarını İnceledi

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Saraybosna Mahallesi'ndeki yeni imarlaşan bölgede yol çalışmalarını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, hedefledikleri ve ihtiyaç olan yerlerdeki yol çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Saraybosna Mahallesi'ndeki yeni imarlaşan bölgede bir kilometre uzunluğunda yolun asfalt çalışmasını inceledi. Bu yıl için hedefledikleri ve ihtiyaç olan yerlerdeki yol çalışmalarını sezon itibariyle son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Hemşehrilerimizin daha keyifli ve daha huzurlu ortamda yaşamaları için Kocasinan'ımızın her bir noktasını güzelleştiriyoruz" dedi.

Hafta sonu Saraybosna Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, onlara kolaylıklar diledi. Her bir mahalleyi; yenilemek, değiştirmek ve dönüştürmek için yenileme çalışmalarının devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Bu pazar günü mesaimizi de Saraybosna Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıyoruz. Bu bölge yeni imarlaşan bir bölgedir. Konutların yeni yeni yapıldığı ve önümüzdeki günlerde vatandaşlarımızın oturmaya başlayacağı bir bölgedeyiz. Yapıların tamamlanmasıyla birlikte eşzamanlı olarak gerek altyapı kurumlarımız gerekse belediyemiz çevredeki vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapısı biten bölgede şimdide asfaltlama çalışması yapıyoruz. Mevsimin elverdiği sürece çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık 8 aydır sahada aktif bir şekilde gerek yol çalışması gerek çevre düzenlemelerinde gerekse otopark yapımında, park yapımındaki gibi şehre hizmet verecek her türlü altyapıyı hazırlama noktasında yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu yıl planladığımız ve sonradan ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmalarımızın tamamlanmasıyla sezonu tamamlamış olacağız. Kendi asfalt plentimiz kendi agrega tesisimiz ve diğer kendi donatılarımızla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Yüzölçümü itibariyle büyük bir alanda çalıştığımız ve bir o kadarda yeni imarlaşan bölgelerimiz olduğu için yoğun çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz, hemşehrilerimizin huzurlu ve keyifli bir Kocasinan'da yaşamaları için sahada çalışıyor. Birimlerimizle her alanda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet üretiyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı daha modern ve daha yaşanılabilir şehir haline getirmeye gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.

İnceleme sırasında tarlada sezonun son ürünlerini toplayan çiftçilere kolaylıklar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla da sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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