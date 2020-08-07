Beşiktaş'ta otomobilin ezdiği köpeğin sağlık durumu kritik; mahalle sakinleri tepkili
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Beşiktaş'ta otomobilin ezdiği köpeğin sağlık durumu kritik; mahalle sakinleri tepkili

BEŞİKTAŞ'ta otomobilin ezdiği köpek ağır yaralandı.

Beşiktaş'ta otomobilin ezdiği köpeğin sağlık durumu kritik; mahalle sakinleri tepkili
07.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:41
BEŞİKTAŞ'ta otomobilin ezdiği köpek ağır yaralandı. Otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mahalle sakinleri köpeği ezerek kaçtığı iddia edilen sürücüye tepki gösterirken, Safiş isimli köpeğin tedavisi sürüyor. 

Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü 19 yıllar apartman sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı. Mahalle sakinlerinin 'Safiş' ismini verdiği köpek 5 Ağustos günü sabah saatlerinde Eftelya Sokak'ta yürürken bir otomobil çarptı. Köpeğe çarpan kadın sürücü daha sonra sokaktan uzaklaştı. Yaralanan köpek mahallede oturanlar tarafından veterinere götürüldü. Tedavisi devam eden Safiş isimli köpeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ayrıca otomobilin köpeğe çarptığı sokağın başında 'Kedi ve Köpek Çıkabilir' tabelasının olduğu görüldü. Otomobilin köpeğe çarpma anları apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolda yürüyen köpeğe çarpıp uzaklaşma anları yer alıyor.

"ARABA DURMADAN GİTTİ" 

Mahalle sakini Selma Saraçoğlu, "Ben salondaydım. Köpeğin inlemesini duydum. Bir şey oldu diyerek hemen perdeyi açtım. Köpek yerde yatıyordu. Aynı anda bir arabanın da uzaklaştığını gördüm. Araba durmadan gitti. Safiş o sırada yerde yatıyor ve inliyordu. Çok kötü bir durumdaydı. Hepimiz başına toplandık. Ondan sonra götürdük ve tedavisi başladı" diye konuştu. 

"MAALESEF ŞU AN YÜRÜYEMİYOR"Yıllardır köpeğe bakan Sevgi Gülcan adlı vatandaş, "Araba çarpmadan önce mamasını vermiştim. Bahçeye girdiğimde buradan arabalar geçiyordu. Sonra 'güm' diye bir ses duydum. Koştuğumda iki araba bekliyordu bir araba kaçıp gidiyordu. Arkadan zor da olsa plakasını aldım. İleride temizlik görevlileri o arabayı durdurdular. Onlara 'benim acelem var siz çağırırsınız' diyor ve basıp gidiyor. Biz burada köpekle ilgilendik ve veteriner çağırdık. Ama maalesef şu an yürüyemiyor" ifadelerini kullandı. 

"BU BİLEREK VE İSTEYEREK ÜZERİNDEN GEÇMEK"Eser Topdemir, "Yaşlı olduğu için çok yavaş yürüyordu. Hiçbir şeye zarar verdiğine şahit olmadım. Araç bunu görüyor ve gördüğü halde ağır ağır gelerek üzerinden geçiyor. Bu bilerek ve isteyerek üzerinden geçmek" şeklinde konuştu. 

"OTOMOBİLİ DURDURDUK"Köpeğe çarpan otomobili durduran temizlik görevlisi o anları anlattı. Temizlik görevlisi, "Aracın ezdiğini gördüm. Tekerleğin altında geçerken gördük. Otomobili durdurduk. 'Köpeği ezdiniz. Bari veterinere götürün' dedik. 'Benim hastam var acilen yukarı çıkmam lazım' dedi ve inmedi. Sonra gitti" dedi. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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