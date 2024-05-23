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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı ne zaman ve hangi kanalda sorularının yanıtları merak ediliyor. Futbolseverler, bu büyük finalin tarihini ve yayınlanacağı kanalı sabırsızlıkla bekliyor.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Beşiktaş, turnuvaya 5. turdan dahil olarak 4 takımı eleyip finale yükselirken, Trabzonspor 5 rakibini eleyerek finale geldi. İki takım da Avrupa kupalarına doğrudan katılmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan bu final mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak. Maç, ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

KAÇ TARAFTAR OLACAK?

Yaklaşık 75 bin taraftarın izlemesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları, kuzey ve güney tribünleri için 500 lira, doğu ve batı tribünleri için ise 1000 lira olarak belirlendi. Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey tribünlerinde, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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