Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, final maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. ZTK final maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor maçı şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş- Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, ATV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı, 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı, saat 20:45 başlayacak.