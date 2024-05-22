Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, yayınlanacağı kanal ve maçın şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. ZTK Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, final maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. ZTK final maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş-Trabzonspor maçı şifresiz mi?