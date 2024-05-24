Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu için tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için tebrik etti ve Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlara başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, camiasını ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımıza da yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.