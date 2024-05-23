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Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Son dakikaları nefes kesen maçta siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ghezzal, Salih ve Al-Musrati kaydetti. Bordo-mavililerin gollerini ise Onuachu ve Pepe attı. Beşiktaş, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçtan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, karşılaşmanın 14. dakikasında Paul Onuachu'nun attığı güzel golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını arttıran Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında bordo-mavili futbolcu Enis Bardhi'nin eli çarpan top sonrasında penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı 45+3. dakikada gole çeviren Rachid Ghezzal, ilk yarının skorunu belirledi ve ilk 45 dakikada 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş'ta Salih Uçan, Jackson Muleka'nın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yaparak topu filelere yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bordo-mavililer, bu gole 89. dakikada Nicolas Pepe ile karşılık verdi ve skor 2-2 oldu.

KUPAYI MUSRATI GETİRDİ

Siyah-beyazlılar, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

17. FİNALDE 11. ZAFER

17. kez finalde mücadele eden Beşiktaş, Trabzonspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek 11. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62.'si düzenlenen 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş Pepe Futbol Spor Haberler Son Dakika

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Yorumlar (9)

AYHAN BAYRAK:

Tebrikler Beşiktaş Hamsi balık kelle bunlar yenir elle

40
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Mehmet Gönül:

Darısı Fenerbahçe’nin başına

18
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İsmet Bedük:

Tebrikler BEŞİKTAŞ A

13
1
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Hasan YILDIZ:

HAMSİ TAVA :)

13
0
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uLuBeY null:

Bir Fenerbahçe taraftarı olarak omurgalı, dik duran Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.

12
0
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OSMAN HEZER:

Fenerbahçeli biri olarak Beşiktaş'ı tebrik ederim. Hak yerini buldu

6
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Sadık:

Sabaha kadar bira içerler artık

1
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Alpaslan Çelik:

BEŞİKTAŞIN GOLLERİ GÜZELDİ HELE SON GOL ENFES TEBRİKLER BEŞİKTAŞ HAK EDEN KAZANDI.

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Murat Yıldırım:

Tebrikler Beşiktaş…Hamsi leri ezdiniz yine…

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