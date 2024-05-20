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Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR Kayıtları

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Trendyol Süper Lig'de 37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarını yayınladı. Beşiktaş'ın Hatayspor karşılaşmasının 90+3. dakikasında kazandığı ve skora etki eden penaltı, bu haftanın en çok tartışılan pozisyonlarından biri oldu. İşte o penaltıda hakemler arasında konuşulanlar...

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de haftanın sona ermesiyle VAR kayıtlarını yayınladı. VAR konuşması en çok merak edilen pozisyon, Beşiktaş- Hatayspor maçında siyah-beyazlıların 90+3. dakikada kazandığı penaltıydı.

İşte tartışmalara neden olan penaltının VAR kayıtları;

VAR: Cihan, penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Temas noktası burası tamam mı? Şimdi İleri geri oynatacağım.

Cihan Aydın: Tamam. Savunma oyuncu topla oynamıyor. Tamam gördüm. 2 numara.

VAR: 2 numara doğru.

Cihan Aydın: Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı?

VAR: Doğru, doğru.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

Penaltı pozisyonu;

Hatayspor'un ligdeki kaderini değiştirdi! İşte Beşiktaş'ın tartışma yaratan penaltısının VAR KayıtlarıGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Mustafa Engin:

Her şey malum takım için

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