Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan karşılaşmada bordo-mavilileri öne geçiren Paul Onuachu, harika bir gole imza attı. İşte o gol...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
ONUACHU'DAN HARİKA GOL
Eren Elmalı'nın pasında kendi sahasında hareketlenen Paul Onuachu, Necip Uysal'dan güzel bir vücut çalımıyla sıyrılarak rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı. Omar Colley'den de şık bir çalımla sıyrılan Nijeryalı golcü, Mert Günok'un üzerinden topu ağlara göndererek 14. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
İşte o gol;