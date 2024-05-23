Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Ghezzal'ın pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

14. dakikada Onuachu'nun sol kanattan çalımlarla ceza sahası içe girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

16. dakikada Muleka'nın sağ taraftan çalımlarla ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede topun sahibi oldu.

26. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda önde direkte Necip'in kafayla arkaya gönderdiği topa Omar Colley'in vuruşunda az farkla üstten auta gitti.

33. dakikada Masuaku'nun pasında topla buluşan Gedson'un savunmada Denswil'i çalımladıktan sonra sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti..

45+1. dakikada Salih'in ceza sahasına çevirmek istediği topa Bardhi, ceza sahası içerisinde elle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Al Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Aboubakar, Rashica, Chamberlain, Worrall, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu

Yedekler: Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Trezeguet, Kerem Şen, Pepe, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Rachid Ghezzal (dk. 45+3 pen.) (Beşiktaş), Paul Onuachu (dk. 14) (Trabzonspor) - İSTANBUL