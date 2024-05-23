Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor Eşitlikle İlk Yarıyı Tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım da ikinci yarıda galibiyet için mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Ghezzal'ın pasında topla buluşan Muçi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta gitti.
14. dakikada Onuachu'nun sol kanattan çalımlarla ceza sahası içe girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
16. dakikada Muleka'nın sağ taraftan çalımlarla ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede topun sahibi oldu.
26. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda önde direkte Necip'in kafayla arkaya gönderdiği topa Omar Colley'in vuruşunda az farkla üstten auta gitti.
33. dakikada Masuaku'nun pasında topla buluşan Gedson'un savunmada Denswil'i çalımladıktan sonra sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti..
45+1. dakikada Salih'in ceza sahasına çevirmek istediği topa Bardhi, ceza sahası içerisinde elle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
45+3. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından filelerle buluştu. 1-1
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Al Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Aboubakar, Rashica, Chamberlain, Worrall, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu
Yedekler: Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Trezeguet, Kerem Şen, Pepe, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Rachid Ghezzal (dk. 45+3 pen.) (Beşiktaş), Paul Onuachu (dk. 14) (Trabzonspor) - İSTANBUL