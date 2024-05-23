İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşı gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Hollandalı Dennis Johan Higler olacak.

KAZANANIN AVRUPA SERÜVENİ NASIL OLACAK?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Ligde 3. sırayı elde eden Trabzonspor, kupayı kazanamazsa ikinci ön eleme turundan katılacak. Trabzonspor'un kupayı kazanması durumunda ligde 4. olan takım (son hafta öncesinde 4. Başakşehir 58 puan, 5. Beşiktaş 56 puan) Avrupa Ligi'ne katılacak. 5. olan takım ise Konferans Ligi'ne katılım sağlayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Salih, Ghezzal, Muçi, Muleka.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.

BEŞİKTAŞ FİNALE NASIL GELDİ?

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi. Beşiktaş, daha önce 16 kez final oynadığı kupada 10 kez şampiyonluk yaşadı.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLCULUĞU

Bordo-mavili ekip, 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu. Trabzonspor, daha önce 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.