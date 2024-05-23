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Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

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Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Final müsabakası saat 20.45'te ATV'den yayımlanacak. İki takımın muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşı gelecek.

DEV MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Hollandalı Dennis Johan Higler'in görev yapacağı açıklandı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş; Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.

Trabzonspor; Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş Atv Spor Haberler

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Yorumlar (2)

YİĞİT TÜRKALP:

BAŞARILAR KARTALLARA....

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2
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Beşiktaşlı:

Sağ açık Rachikaysa, sol açık kim oynayacak

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