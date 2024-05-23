Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ve Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Final müsabakası saat 20.45'te ATV'den yayımlanacak. İki takımın muhtemel 11'lerini sizin için derledik...
Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşı gelecek.
DEV MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Hollandalı Dennis Johan Higler'in görev yapacağı açıklandı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş; Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.
Trabzonspor; Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.