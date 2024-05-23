Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşı gelecek.

DEV MAÇ OLİMPİYAT STADI'NDA

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Hollandalı Dennis Johan Higler'in görev yapacağı açıklandı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş; Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.

Trabzonspor; Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.