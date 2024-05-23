Beşiktaş -Trabzonspor maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş-Trabzonspor maçı nerede oynanıyor?

Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran bordo-mavililer, bugüne kadar 15 final müsabakasının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş- Trabzonspor maçı nerede oynanıyor?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

62. Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerini gerçekleştiremedikleri sezonda iki takım da kupayı alarak taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyorlar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ 2024 HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan bu final mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak. Maç, ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.