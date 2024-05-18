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Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor

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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile görüştüklerini ve Portekizli çalıştırıcı siyah beyazlılara yeşil ışık yaktığını söyledi. Yücel, "Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın görüşme gerçekleştirdiği dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile temasa geçti. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, ile 1 ay önce yüz yüze görüşen Mourinho, görüşmenin ardından Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor

MOURINHO, ROTA DEĞİŞTİRDİ

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi. Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz."

Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor

AZİZ YILDIRIM DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım da göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü ve Portekizli teknik adam ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı. Ayrıca Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un da Jose Mourinho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

VerdikYetkiyi GordukEtkiyi:

Takim oynamayinca teknik direktor cikip kendi oynayacak hali yok. Gecen sene fenerde dede vardi basarisiz dediler, adam suuda gitti dunya rekorlari kiriyor

5
0
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Veysel null:

yeşil kartala bak sen febe den hızlıymis hahahaha

3
1
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