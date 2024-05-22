Beşiktaş-Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Ziraat Türkiye Kupası final maçını kim yönetecek?

Beşiktaş Trabzonspor maçı hakemi kim? Süper Lig devi Beşiktaş ile bu sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor ZTK finali hakemi kim? Detaylar!

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR ZTK FİNAL MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası final maçının hakemi belli oldu. 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcıları ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.

DEV FİNAL ŞANSALAN'IN

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak" ifadeleri yer aldı.