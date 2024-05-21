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İsmi Beşiktaş ile anılan Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na hayırlı olsun

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Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in yeni adresi Güney Kore Milli Takımı oluyor. Güneş ve ekibi, bu hafta Güney Kore Milli Takımı yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek. Anlaşma sağlanması durumunda 71 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Süper Lig devi Beşiktaş ile yollarını ayıran ve gelecek sezon için tekrar siyah-beyazlıların başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. 71 yaşındaki teknik adam anlaşma sağlanması halinde 3 yıllık imza atacak.Övünç Özdem'in haberine göre, Şenol Güneş ve ekibi, bu hafta Güney Kore Milli Takımı yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirilecek. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde 71 yaşındaki teknik adam, Güney Kore ile sözleşme imzalayacak.

SICAK BAKTIĞI BİLİNİYOR

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, Şenol Güneş'in milli teknik direktörlüğüne getirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti. Güney Kore basınından MK Sports'a konuşan bir federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve tecrübeli teknik adamın da Güney Kore'nin başına geçmeye çok sıcak baktığını söylemişti. Önceden 4 adayın belirlendiğini ancak Şenol Güneş'in an itibarıyla Güney Kore için öncelik olduğunu söyleyen federasyon yetkilisi, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i birinci önceliğine aldı ve görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler hızla ilerliyor" demişti.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Şenol Güneş Güney Kore Beşiktaş Güneş Kore Spor Dünya Haberler

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