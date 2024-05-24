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Al-Musrati: Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür

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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Al-Musrati, Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, kupayı getireceklerine dair taraftarlarına ve başkan Hasan Arat'a söz verdiklerini vurgulayarak, 'Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür' dedi.

- Al-Musrati: "Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Al-Musrati, Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, kupayı getireceklerine dair taraftarlarına ve başkan Hasan Arat'a söz verdiklerini vurgulayarak, "Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Siyah-beyazlılara 90+4. dakikada attığı golle galibiyeti getiren Al-Musrati, "Kendimi harika hissediyorum. Bu kupayı getireceğimize dair taraftarlarımıza ve başkanımıza söz vermiştik. Sezonu böyle bir kupayla tamamladığımız için gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüptür. Önümüzdeki yıl bu amaçla çalışacağız. Biz de gelecek sezon bunu amaç için mücadele edeceğiz. Kupalar ve şampiyonluklar için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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