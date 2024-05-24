Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan, kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan, kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına, kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin yerine yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan katıldı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Ceylan, "Basit bir hatadan yediğimiz erken golle geriye düştük. Oyuncularımızın golden sonraki reaksiyonları çok iyiydi. Kupayı kazanma isteklerini sahaya yansıttılar. Oyunun tamamı bizim kontrolümüzde geçti. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol moral açısından iyi oldu. İkinci yarıda öne geçtik. Yediğimiz gole verdiğimiz reaksiyon bize galibiyeti ve kupayı getirdi. Çok mutluyuz. Oyuncularımız Serdar Topraktepe'nin taktik ve teknik detaylarına bağlı kaldılar. Bunun kazanmamızda çok etkisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Murat Ceylan Trabzonspor Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

 İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

Bakmadan Geçme

Galatasaray seçimi ne zaman, yarın mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 24 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 24 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 24 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 24 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 24 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 24 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde kimler var? İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu! Astrolog Meral Türkiye Kupası şampiyonunu bildi mi, Astrolog Meral ZTK tahmini neydi 2024? 23-24 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title