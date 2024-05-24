Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmanın ilk golü 14. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Bordo mavili ekibi öne geçiren gol, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra aşırtma vuruşla topu ağlara gönderen Nijeryalı oyuncu Onuachu'dan geldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Bardhi'nin topa eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Ghezzal, topu ağlara gönderdi.

54. dakikada Beşiktaş, Salih Uçan'la ikinci golü buldu. 89. dakikada Trabzonspor Pepe ile beraberliği sağladı.

Siyah beyazlılara kupayı getiren gol ise 90+4'te Al-Musrati'den geldi.

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda 17. finaline çıktı, bunlardan 11'inde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı ekibin Türkiye Kupası'nı kazandığı sezonlar şöyle:

Bu sezon ligde Avrupa hattının gerisinde kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı garantiledi.

Beşiktaş önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak ve bu turda elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

Kupa finalinden öne çıkan detaylar

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki kupa finalinin ardından tören gerçekleştirildi.

İlk olarak Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına ikincilik madalyaları verildi.

Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.