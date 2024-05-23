TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi kim? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman?
Türkiye Süper Ligi'nde oynanacak olan TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi merak ediliyordu. Bu konuda beklenen açıklama yapıldı ve maçın hakemi belirlendi. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de ligin son haftasının hakem atamaları açıklandı. Şampiyonun belli olacağı karşılaşmalardan Fenerbahçe-İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan, Konyaspor- Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi kim?
TÜMOSAN KONYASPOR- GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Şampiyonluk ve küme düşme yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
24 Mayıs Cuma
Corendon Alanyaspor- Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler
25 Mayıs Cumartesi
VavaCars Fatih Karagümrük- Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen
EMS Yapı Sivasspor- Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan
26 Mayıs Pazar
Fenerbahçe- İstanbulspor : Volkan Bayarslan
TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray : Tugay Kaan Numanoğlu
Siltaş Yapı Pendikspor- Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
Yukatel Adana Demirspor- RAMS Başakşehir: Burak Şeker
Kasımpaşa- Beşiktaş : Bahattin Şimşek
Trabzonspor- MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen