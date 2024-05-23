TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi kim? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de ligin son haftasının hakem atamaları açıklandı. Şampiyonun belli olacağı karşılaşmalardan Fenerbahçe-İstanbulspor maçını Volkan Bayarslan, Konyaspor- Galatasaray maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi kim?

TÜMOSAN KONYASPOR- GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Şampiyonluk ve küme düşme yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 2023/24 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Şampiyonun ve küme düşen son 2 takımın belli olacağı hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

24 Mayıs Cuma

Corendon Alanyaspor- Bitexen Antalyaspor: Halil Umut Meler

25 Mayıs Cumartesi

VavaCars Fatih Karagümrük- Yılport Samsunspor: Mehmet Türkmen

EMS Yapı Sivasspor- Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

26 Mayıs Pazar

Fenerbahçe- İstanbulspor : Volkan Bayarslan

TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray : Tugay Kaan Numanoğlu

Siltaş Yapı Pendikspor- Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

Yukatel Adana Demirspor- RAMS Başakşehir: Burak Şeker

Kasımpaşa- Beşiktaş : Bahattin Şimşek

Trabzonspor- MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor: Abdülkadir Bitigen