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Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Beşiktaş mı Trabzonspor mu, ZTK'yı kim aldı?

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede heyecan dolu dakikalar yaşandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? İşte ZTK'yı alan takım ve maç hakkında detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede heyecan dolu dakikalar yaşandı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? İşte ZTK'yı alan takım ve maç hakkında detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KİM KAZANDI?

Ziraat Türkiye Kupası finali 3-2'lik Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı üstünlüğüyle devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? Beşiktaş mı Trabzonspor mu, ZTK'yı kim aldı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

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